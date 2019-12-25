Росгвардейцы спасли потерявшую память пенсионерку в Отрадном
Сегодня, 11:59
206
В Отрадном росгвардейцы передали медикам пожилую женщину, потерявшую память. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел 17 марта у железнодорожной станции Пелла. Сотрудники вневедомственной охраны по Кировскому району заметили пенсионерку, которая оглядывалась по сторонам и выглядела растерянной. Выяснилось, что она страдает расстройством памяти. 

Пострадавшую доставили в 111-й отдел полиции, также была вызвана скорая помощь. При себе у нее находился телефон с номером дочери. Правоохранители связались с родственницей и объяснили ситуацию. Вскоре дочь приехала к матери в больницу Шлиссельбурга. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге сотрудники Росгвардии разыскали подростка, ушедшего из дома. Его передали инспектору по делам несовершеннолетних 64-го отдела. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

