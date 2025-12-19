  1. Главная
Росгвардейцы спасли пенсионера, которому стало плохо на Васильевском острове
Сегодня, 10:30
Ему дали воды, была вызвана "скорая".

Росгвардейцы оказали помощь пожилому мужчине, которому стало плохо во время рождественского богослужения в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове. 

По данным ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, накануне утром сотрудникам вневедомственной охраны поступила информация о том, что 79-летний пенсионер внезапно почувствовал себя плохо. Ему дали воды, была вызвана "скорая". Медики оказали помощь пострадавшему, госпитализация не понадобилась. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге спасли собак, запертых в фурах, после жалоб жителей. Животные находились среди скопившегося мусора. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

