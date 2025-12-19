Росгвардейцы спасли пенсионера, которому стало плохо на Васильевском острове

Ему дали воды, была вызвана "скорая".

Росгвардейцы оказали помощь пожилому мужчине, которому стало плохо во время рождественского богослужения в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове.

По данным ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, накануне утром сотрудникам вневедомственной охраны поступила информация о том, что 79-летний пенсионер внезапно почувствовал себя плохо. Ему дали воды, была вызвана "скорая". Медики оказали помощь пострадавшему, госпитализация не понадобилась.

Фото: пресс-служба Росгвардии