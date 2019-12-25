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Эксперт: модернизация центра Чумакова положительно скажется на темпах вакцинации от коронавируса
Сегодня, 9:03
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Эксперт: модернизация центра Чумакова положительно скажется на темпах вакцинации от коронавируса

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Производство вакцины вырастет, значит, большее количество людей сможет сделать прививку этим препаратом.

Директор научного центра им. М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал о модернизации оборудования центра. Благодаря этому удастся увеличить производство вакцины от коронавируса "КовиВак". Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Мощности производства вырастут в 2-2,5 раза. Считается, что "КовиВак" является самой сложной в России для производства вакциной, поскольку ее основу составляет убитый вирус. Препарат пользуется спросом среди россиян, так как научный центр известен своей репутацией и производством других вакцин. Тех мощностей, который были ранее, не хватало.

Модернизация центра положительно скажется на темпах вакцинации населения, заключили эксперты. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, ковивак, центр чумакова
Категории: Новости России, Лента новостей,

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