Эксперт: модернизация центра Чумакова положительно скажется на темпах вакцинации от коронавируса

Производство вакцины вырастет, значит, большее количество людей сможет сделать прививку этим препаратом.

Директор научного центра им. М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал о модернизации оборудования центра. Благодаря этому удастся увеличить производство вакцины от коронавируса "КовиВак". Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Мощности производства вырастут в 2-2,5 раза. Считается, что "КовиВак" является самой сложной в России для производства вакциной, поскольку ее основу составляет убитый вирус. Препарат пользуется спросом среди россиян, так как научный центр известен своей репутацией и производством других вакцин. Тех мощностей, который были ранее, не хватало.

Модернизация центра положительно скажется на темпах вакцинации населения, заключили эксперты.

Фото: Piter.TV