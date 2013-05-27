Работа над созданием памятника Федору Шаляпину ведется в Петербурге

В доме-мастерской скульптора Михаила Аникушина, который является филиалом Государственного музея городской скульптуры, проходит работа над созданием памятника знаменитому русскому оперному и камерному певцу Федору Шаляпину. Памятник планируется установить в Александровском парке, пишет "Петербургский денвник".

Итоги открытого архитектурного конкурса на эскизный проект памятника Шаляпину были подведены в 2023 году. Его победителями стали скульптор Евгений Ротанов и архитектор Иван Кожин. В 2024 году Ротанов скончался, однако его работу над образом певца продолжил скульптор и член Санкт-Петербургского Союза художников Олег Шоров. Сейчас он трудится в доме-мастерской Аникушина на Петроградской стороне, что было выбрано не случайно.

Заведующая домом-мастерской Аникушина Юлия Мачевская сообщила, что в данный момент в мастерской проходит выставка-хроника под названием "В процессе", на которой рассказывается о различных этапах создания городской скульптуры. В экспозиции представлены работы самого Михаила Аникушина, а также различные зоны, где можно узнать о процессе лепки, формовки и масштабирования фигур. Процесс создания памятника Шаляпину служит иллюстрацией к этому рассказу.

Мачевская также отметила, что идея создания экспозиции с участием Олега Шорова возникла давно, и так совпало, что скульптор начал работу над памятником именно в это время. Она добавила, что у посетителей есть возможность наблюдать за различными этапами работы мастера и даже задать ему вопросы или попробовать лепку из глины каждую среду с 16:00 до 20:00. По словам Мачевской, мастерская идеально подходит для создания памятника, так как она прекрасно оборудована и просторна.

Выставка "В процессе" была открыта в декабре 2025 года, и к тому моменту был готов металлический каркас образа Шаляпина, после чего скульптор начал работать с глиной. Мачевская уточнила, что лепка из глины продлится еще некоторое время, затем начнется работа с гипсом, а завершение выставки планируется на середину ноября.

Скульптор Олег Шоров сообщил, что памятник создается по эскизу Евгения Ротанова. Он добавил, что сейчас занимается лепкой деталей, таких как кисти и голова, а также поиском общих форм. Глину для работы предоставил петербургский метрополитен, а станок для работы над фигурой – мастерская Аникушина.

Шоров также подчеркнул важность передачи масштаба личности Шаляпина и широты его души через образ, включая изображение широких плеч. При этом он отметил необходимость придерживаться эскиза Ротанова и избегать самодеятельности. Скульптор добавил, что Ротанов при работе над эскизом обращался к картине Бориса Кустодиева "Портрет Ф.И. Шаляпина", и в образе памятника можно увидеть отсылку к этой картине. Взгляд певца будет устремлен в сторону Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина в Александровском парке.

