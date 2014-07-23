В Лаголово столкнулись две иномарки. Пострадавших забрала скорая

Местные жители оказали огромную поддержку медикам, аккуратно удерживая систему внутривенной инфузии.

Фельдшер Ломоносовской подстанции скорой помощи Денис Пушкин поделился информацией о ДТП в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленобласти. По его словам, медики находились в пути на срочный вызов, когда поступил сигнал от диспетчера о случившейся неподалёку аварии.

Благодаря профессионализму водителя Александра Щепочкина, сотрудники скоро добрались до места происшествия буквально за 11 минут. Сообщение очевидцев гласило, что одна машина столкнулась с другим автомобилем, стоящим на дороге. Причиной стал внезапный приступ судорог у водителя движущегося автомобиля, приведший к тому, что обе машины оказались в кювете.

Вместе с коллегой-фельдшером Дарьей Харитоновой Пушкин определил степень тяжести пострадавших и передал всю необходимую информацию диспетчеру, уточнив необходимость прибытия спасательных служб. Диспетчер выслала дополнительную скорую помощь для семьи из другого автомобиля, члены которой смогли двигаться самостоятельно, а врачи сосредоточились на помощи водителю остановленной машины, находившемуся в критически тяжёлом положении.

Автомобиль пострадал настолько серьёзно, что попасть внутрь к пациенту можно было исключительно через пассажирскую дверь. Здесь хочется отдельно подчеркнуть роль случайных прохожих, оказавшихся поблизости: местные жители оказали огромную поддержку медикам, аккуратно удерживая систему внутривенной инфузии.

Спасатели из пожарных подразделений Красного Села и деревни Русско-Высоцкая прибыли быстро, всего через 10 минут, и незамедлительно приступили к освобождению пострадавшего мужчины из покорёженного автомобиля. Всего шестеро спасателей извлекли мужчину из-под обломков, процесс усложнялся сильным возбуждением пострадавшего, сопровождавшимся мышечным напряжением, не поддающимся медикаментозному подавлению. Пострадавшего осторожно перенесли на специальный щит, поместили в карету скорой помощи и доставили в ближайшую Ломоносовскую больницу, где его приняли специалисты противошоковой бригады.

Фото: Telegram / Скорая помощь Ленобласти