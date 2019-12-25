  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полицейский спас мужчине жизнь на празднике в Киришах
Сегодня, 9:24
115
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Полицейский спас мужчине жизнь на празднике в Киришах

0 0

Сотрудник ППС использовал прием Геймлиха, в результате удалось убрать частицы пищи из дыхательных путей.

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции оказал первую помощь пострадавшему мужчине в Киришах. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Во время мероприятий, посвященных 98-й годовщине образования региона, к старшему лейтенанту Роману Лачинову обратился прохожий. По его словам, 63-летнему посетителю концерта внезапно стало плохо: гражданин подавился едой и начал задыхаться. Полицейский использовал прием Геймлиха, в результате удалось убрать частицы пищи из дыхательных путей. 

Мужчину госпитализировали, его состояние оценивают как тяжелое. 

Проявленные старшим лейтенантом полиции Романом Лачиновым действия свидетельствуют о высоком уровне профессиональной подготовки, личной ответственности и преданности долгу. 

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: врач петербургского "Динамо" спас жизнь пострадавшей в аварии. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: кириши, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии