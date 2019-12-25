Полицейский спас мужчине жизнь на празднике в Киришах

Сотрудник ППС использовал прием Геймлиха, в результате удалось убрать частицы пищи из дыхательных путей.

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции оказал первую помощь пострадавшему мужчине в Киришах. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Во время мероприятий, посвященных 98-й годовщине образования региона, к старшему лейтенанту Роману Лачинову обратился прохожий. По его словам, 63-летнему посетителю концерта внезапно стало плохо: гражданин подавился едой и начал задыхаться. Полицейский использовал прием Геймлиха, в результате удалось убрать частицы пищи из дыхательных путей.

Мужчину госпитализировали, его состояние оценивают как тяжелое.

Проявленные старшим лейтенантом полиции Романом Лачиновым действия свидетельствуют о высоком уровне профессиональной подготовки, личной ответственности и преданности долгу. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: врач петербургского "Динамо" спас жизнь пострадавшей в аварии.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти