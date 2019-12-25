Петербургский метрополитен начал сотрудничество с "Трансмашхолдингом" в области беспилотных систем
Сегодня, 8:25
Гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа сообщил ТАСС о подписании соглашения о сотрудничестве с "Горэлектротрансом" и петербургским метрополитеном. Документ направлен на развитие беспилотных технологий в транспортной системе города.

Ключевой задачей партнерства станет тестирование и оценка перспектив внедрения автоматизированных систем на линиях метро и в трамвайной сети города. В рамках проекта "Трансмашхолдинг" планирует опробовать ряд инновационных решений непосредственно в условиях действующего метрополитена.

Как уточнил Кирилл Липа, речь идет о таких технологиях, как автоматический оборот поездов на конечных станциях, умные станционные двери и системы машинного зрения, а также других передовых разработках. Для обеспечения безопасности и надежности интеллектуальных систем, установленных на подвижном составе, ТМХ задействует защищенные каналы связи и современные методы шифрования данных.

Ранее мы сообщили о том, что в  2025 году бюджет Петербурга покрыл почти 60% затрат на поездки в метро.

