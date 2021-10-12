Сотую точку ресторана "Теремок" открыли в Петербурге

Кирилл Поляков отметил, что компания является одним из участников национального проекта "Производительность труда".

Сегодня, 5 сентября, в Петербурге открылся сотый по счету ресторан "Теремок". Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своем телеграм-канале.

Чиновник отметил, что компания является одним из участников национального проекта "Производительность труда". По сравнению с прошлым годом "Теремок" повысил производительность на 15%, а на 17% увеличил товарооборот. Достижения позволили дважды проиндексировать заработные платы сотрудникам в 2023 году.

Ранее на Piter.TV: суд закрыл ресторан на первом этаже жилого дома на Итальянской улице.

Фото: пресс-служба вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова