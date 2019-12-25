Петербуржец ударил 48-летнего инспектора во время задержания

Судя по всему, травмы оказались легкими: полицейский продолжил несение службы.

Петербуржец ударил старшего инспектора ГУ МВД России во время задержания. Теперь в отношении него могут возбудить уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главка 14 июня.

Инцидент произошел в четвертом часу ночи. 32-летнего мужчину задерживали за административное правонарушение. Какое именно — не уточняется. При задержании он ударил 48-летнего инспектора. Потерпевший смог продолжить службу. После этого хулигана доставили в отдел полиции.

Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, принудительных работ на срок до 5 лет, арест на срок до 6 месяцев, лишение свободы на срок до 5 лет.

Фото: Piter.tv