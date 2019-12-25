Учёные предупреждают о мощной магнитной буре: автомобилистам советуют быть осторожнее

Особое внимание стоит уделить водителям.

Землю 12 ноября накроет сильнейшая магнитная буря за последние годы. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, к планете движется мощный выброс солнечной плазмы, который объединит в себе несколько предыдущих потоков и достигнет Земли в виде усиленного фронта.

Астрономы классифицируют вспышку как X5 — это серьёзное событие, способное вызвать сбои в работе спутниковой связи, навигационных систем и электроники. Специалисты предупреждают, что во время бури возможны неполадки в работе GPS и ГЛОНАСС: навигаторы могут показывать неточные координаты или вовсе потерять сигнал.

По данным портала 110km.ru, особое внимание стоит уделить водителям. Современные автомобили насыщены электроникой, и мощные электромагнитные колебания могут привести к кратковременным сбоям в системах помощи водителю, датчиках и электронных блоках управления. Эксперты рекомендуют не полагаться полностью на ассистентов вождения и навигацию, а также избегать дальних поездок без необходимости.

Под ударом могут оказаться и владельцы электромобилей. При сильных магнитных бурях возможны перебои с подачей электроэнергии, что усложнит зарядку транспорта. Поэтому специалисты советуют заранее зарядить батареи и по возможности воздержаться от длительных маршрутов в ближайшие дни.

Астрономы отмечают, что поводов для паники нет, однако разумная подготовка не помешает. Лучше зарядить телефоны и пауэрбанки, взять с собой бумажную карту и внимательно следить за ситуацией на дорогах. Мощный выброс плазмы не опасен для жизни, но способен временно напомнить, насколько наша техника зависит от космической погоды.

Фото: Piter.tv