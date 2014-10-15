Более 30 социальных проектов в сфере образования и спорта для детей утвердили в Ленобласти

Леноблгосэкспертиза дала положительное заключение по тринадцати проектам школ, семи детским садам и дошкольным группам, одиннадцати объектам спортивной инфраструктуры и одному административному зданию.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, с начала текущего года Леноблгосэкспертиза одобрила более тридцати новых проектов социальной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что организация дала положительное заключение по тринадцати проектам школ, семи детским садам и дошкольным группам, одиннадцати объектам спортивной инфраструктуры и одному административному зданию. Отмечается, что восемь из них предполагают новое строительство – это четыре школы, три детских сада и одно административное здание, тогда как остальные инициативы связаны с проведением капитального ремонта.

Начальник ведомства Денис Горбунов подчеркнул, что для экспертов каждый такой проект означает ответственность за качество решений, которые впоследствии станут частью повседневной жизни детей. Он добавил, что специалистам особенно приятно наблюдать, насколько масштабной является эта работа на территории региона.

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