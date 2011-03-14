До 2030 года в Ленобласти планируют снизить смертность в ДТП в полтора раза

Достичь цели поможет концепция развития Центра безопасности дорожного движения до 2030 года.

В Ленобласти планируют снизить смертность в авариях в полтора раза. Об этом заявил председатель комитета по дорожному хозяйству региона Денис Седов в ходе аппаратного заседания в правительстве.

Достичь цели поможет концепция развития Центра безопасности дорожного движения до 2030 года. В течение 5 лет установят новые комплексы фотовидеофиксации, создадут оперативную бесплатную юридическую помощь для участников ДТП, а также разработают систему мониторинга транспортных потоков.

