В Ленобласти на 8% снизилось число аварий

В нынешнем году на региональных трассах будет продолжаться ликвидация аварийно-опасных участков.

По итогам 2023 года на дорожной сети Ленинградской области зафиксировано снижение числа аварий на 8% по сравнению с 2022 годом. Число погибших в ДТП, по данным Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, уменьшилось на 7%.

В нынешнем году на региональных трассах будет продолжаться ликвидация аварийно-опасных участков, обновление разметки и устранение мест концентрации ДТП. Денис Седов, глава дорожного комитета Ленобласти

В прошлом году на дорогах Ленобласти впервые появилась особая структурная разметка, гул при наезде колесом на которую призван сигнализировать водителю о близости встречной полосы. Кроме того, было поставлено почти 4,5 тысячи дорожных знаков, установлено 20 штук мигающих светофоров, 10 пешеходных переходов с автономным освещением, нанесено почти 3 тысячи квадратных метров шумовой разметки, поставлено 37 комплексов фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и многое другое.

Фото: администрация Ленобласти