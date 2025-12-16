Перед судом предстанет водительница из Пушкина, сбившая насмерть пенсионерку

В результате 87-летняя потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летней женщины из Пушкина, которой вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 17 июня.

В августе прошлого года фигурантка, управляя технически исправным автомобилем Volkswagen, совершила наезд на пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на Парковой улице. В результате 87-летняя потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм.

Уголовное дело направили в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV