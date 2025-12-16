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Перед судом предстанет водительница из Пушкина, сбившая насмерть пенсионерку
Сегодня, 11:58
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Перед судом предстанет водительница из Пушкина, сбившая насмерть пенсионерку

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В результате 87-летняя потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летней женщины из Пушкина, которой вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 17 июня. 

В августе прошлого года фигурантка, управляя технически исправным автомобилем Volkswagen, совершила наезд на пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на Парковой улице. В результате 87-летняя потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм.

Уголовное дело направили в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Колпино столкнулись водитель Chevrolet и юные байкеры. Подростков госпитализировали в медицинское учреждение. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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