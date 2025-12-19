По факту смертельной аварии на автодороге "Светогорск" проводится проверка

Мужчина 74 лет, управляя автомобилем Mitsubishi L200, двигался по трассе "Скандинавия". Потеряв боковую дистанцию, он врезался сначала в дорожное ограждение, а затем столкнулся с фонарным столбом.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сегодня в 10:35 в Выборгском районе Ленинградской области пожилой мужчина 74 лет, управляя автомобилем Mitsubishi L200, двигался по трассе "Скандинавия" вблизи пункта пропуска "Светогорск". Потеряв боковую дистанцию, он врезался сначала в дорожное ограждение, а затем столкнулся с фонарным столбом. После удара столб обрушился прямо на автомобиль, что привело к гибели водителя.

Предварительные данные указывают на вероятность ухудшения самочувствия мужчины непосредственно перед трагическим событием, которое, возможно, послужило основной причиной смертельного исхода задолго до самого ДТП.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия, выясняется полная картина происшедшего.

Фото: Piter.TV