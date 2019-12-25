  1. Главная
По факту смерти двоих мужчин в Металлострое возбуждено уголовное дело
В квартире дома по Садовой улице нашли тела местных жителей 1994 и 1988 годов рождения без признаков насильственной смерти.

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) после обнаружения погибших мужчин в Металлострое. Об этом рассказали в СК РФ. 

Накануне в квартире дома по Садовой улице нашли тела двоих местных жителей 1994 и 1988 годов рождения без признаков насильственной смерти. Место происшествия осмотрено, выполняется комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

