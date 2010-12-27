Смерть известного юмориста Михаила Задорнова: последние новости

В пятницу, 10 ноября стало известно о смерти сатирика и юмориста Михаила Задорнова. В этом материале мы расскажем о подробностях трагедии, а также ознакомим читателей с последними новостями по этой теме.

В пятницу, 10 ноября СМИ опубликовали шокирующую новость: умер известный юморист и сатирик Михаил Задорнов.



Писатель скончался в возрасте 69 лет. Мужчина страдал от рака мозга и проходил курс лечения. Как стало известно в июне этого года, он решил отказаться от процедур, которые называл изнуряющими и бесполезными, ради того, чтобы побыть в кругу родных. Также незадолго смерти он принял православие.







Выступать юморист перестал еще осенью 2016 года, когда начал проходить курс химиотерапии. В октябре прошлого года у Задорнова случился эпилептический припадок во время творческого вечера на сцене ДК "Меридиан", его госпитализировали.



Смерть известного юмориста подтвердила его коллега, Регина Дубовицкая. По ее словам, смерть Задорнова стала большой неожиданностью. По поводу трагедии высказался эстрадный певец Иосиф Кобзон. Он заявил, что рак Задорнова был неизлечим.







Свои соболезнования выразили не только коллеги по сцене, но и ведущие политики страны. Президент РФ Владимир Путин выразил сочувствие в адрес родных и близких писателя, то же самое сделал министр культуры Владимир Мединский. Министр отметил, что Михаил Задорнов всем сердцем любил родину, глубоко интересовался ее историей, культурой, языком.







Планируется, что Задорнова похоронят в Латвии, рядом с отцом.



Фото: ВКонтакте