Разумишкин: проект сквера Алексея Балабанова реализуют в Петербурге

В Петербурге вскоре появится сквер, посвященный Алексею Балабанову, однако подробная информация о проекте пока не раскрывается. Об этом официально объявил вице-губернатор города Евгений Разумишкин в ходе прямой линии в официальной группе Смольного во "ВКонтакте".

Разумишкин подчеркнул, что сомневаться в воплощении инициативы не приходится. В настоящий момент администрация занимается организационно-подготовительными мероприятиями, включая подготовку проектной документации и исследовательских изысканий.

То, что этот проект будет реализован, сомнений нет. (…) Мы сейчас занимаемся рутинной работой, это и подготовка к проектно-изыскательским работам. Когда будет конкретика — обязательно расскажем. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

Со временем правительство Петербурга подробно расскажет о месте расположения сквера, а также обозначит сроки реализации проекта.

Фото: кадр из фильма "Алексей Балабанов. Послесловие"