Прямая линия с вице-губернатором Евгением Разумишкиным состоится 11 сентября

Свои вопросы можно направить через официальную страницу Евгения Разумишкина в соцсети ВКонтакте либо позвонить по номеру телефона: 246-79-49.

В четверг, 11 сентября, в 20 часов вечера, петербуржцы получат возможность пообщаться с вице-губернатором Евгением Разумишкином и задать интересующие их вопросы. Эту новость объявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем аккаунте в Телеграме.

Евгений Николаевич ответственен за координацию деятельности важных городских структур, таких как:

Жилищный комитет;

Комитет по благоустройству;

Государственная административно-техническая инспекция;

Государственная жилищная инспекция;

Государственная техническая инспекция.

Прямая линия будет транслироваться на телеканале "Санкт-Петербург" и доступна онлайн в официальной группе правительства Петербурга.

Фото: Telegram / Александр Беглов