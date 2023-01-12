Прямая линия с вице-губернатором Евгением Разумишкиным состоится 11 сентября

В четверг, 11 сентября, в 20 часов вечера, петербуржцы получат возможность пообщаться с вице-губернатором Евгением Разумишкином и задать интересующие их вопросы. Эту новость объявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем аккаунте в Телеграме.
Евгений Николаевич ответственен за координацию деятельности важных городских структур, таких как:
Жилищный комитет;
Комитет по благоустройству;
Государственная административно-техническая инспекция;
Государственная жилищная инспекция;
Государственная техническая инспекция.
Свои вопросы можно направить через официальную страницу Евгения Разумишкина в соцсети ВКонтакте либо позвонить по номеру телефона: 246-79-49.
Прямая линия будет транслироваться на телеканале "Санкт-Петербург" и доступна онлайн в официальной группе правительства Петербурга.
Ранее мы сообщили о том, что новым начальником Петербургской таможни стал Юрий Плотников.
Фото: Telegram / Александр Беглов
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все