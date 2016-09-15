Скончалась член Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Алла Казакевич

Церемония прощания состоится 27 июня (в субботу) в 11:00.

В Петербурге на 73-м году жизни скончалась Алла Казакевич, бывший редактор и корреспондент газеты "Вечерний Петербург", член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Причиной смерти стало продолжительное онкологическое заболевание.

Церемония прощания с Аллой Казакевич состоится 27 июня (в субботу) в 11:00. Желающие проститься с коллегой могут сделать это в ритуальном зале № 4 по адресу: Партизанская улица, дом 8.

Свой путь в редакции "Вечернего Ленинграда" (впоследствии – "Вечерний Петербург") Алла Казакевич начала в 1978 году. За годы работы она прошла путь от заведующей отделом корректуры и корреспондента до редактора популярного пятничного приложения "Этажерка" и исполняющего обязанности выпускающего редактора самой газеты.

В её карьере был период работы вне стен редакции: с 1999 по 2000 год она трудилась редактором в книжном издательстве "Культ-информ-пресс", после чего вернулась в родное издание. За значительный вклад в развитие культуры и многолетнюю работу Алла Казакевич была удостоена почётного звания "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" в 2008 году.

Ранее мы сообщили о том, что ветеран ВОВ Сергей Матвеев скончался в Петербурге на 101-ом жизни.

Фото: Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области