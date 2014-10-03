Ветеран ВОВ Сергей Матвеев скончался в Петербурге на 101-ом жизни

Сергей Кузьмич ушёл на фронт добровольцем: на момент начала войны ему было 16 лет.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни участника Великой Отечественной войны Сергея Кузьмича Матвеева, отметив, что его судьба является примером беззаветного служения Отечеству.

‎В октябре прошлого года ветерану исполнилось 100 лет. Беглов подчеркнул, что выражает самые глубокие соболезнования родным и близким покойного.

‎Сергей Матвеев, которому на момент начала войны было 16 лет, ушёл на фронт добровольцем. Он служил в составе 2-го Украинского фронта и участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Румынии, Венгрии и Австрии. День Победы он встретил в Братиславе. За проявленные героизм и мужество ветеран был удостоен медали "За победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", которую он считал своей самой ценной наградой.

‎После окончания войны Сергей Кузьмич более 30 лет проработал на судостроительном предприятии – в ЦНИИ "Электроприбор" на Петроградской стороне. В послевоенные годы он также активно занимался общественной деятельностью, был частым гостем в школах и трудовых коллективах, где рассказывал молодёжи о подвиге солдат. Губернатор отметил, что ветеран всегда был полон жизни и делился теплом своей души.

‎Фото: предоставлено главой Курортного района Александром Забайкиным