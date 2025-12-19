  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:58
147
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Общая высота снежного покрова в Петербурге составила 104 сантиметра

0 0

В сутки утилизируют в среднем по 20 тыс. "кубов" осадков.

Дорожники в Петербурге начали вывозить валы, сформированные под транспортировку. Сейчас подчищаются лотковая зона, труднодоступные места и удаленные переулки, рассказали в городском комитете по благоустройству 28 января. 

За зиму высота снежного покрова составила 104 сантиметра. В сутки утилизируют в среднем по 20 тыс. "кубов" осадков. А сегодня проезжую часть и тротуары приводят в порядок 1,2 тыс. дворников и 889 машин, проводится распределение противогололедного материала. 

Ранее на Piter.TV: холодная погода пока сохранится в Петербурге. Температура воздуха будет в диапазоне -10…-15 градусов. 

Видео: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: зима, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии