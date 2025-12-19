Общая высота снежного покрова в Петербурге составила 104 сантиметра

В сутки утилизируют в среднем по 20 тыс. "кубов" осадков.

Дорожники в Петербурге начали вывозить валы, сформированные под транспортировку. Сейчас подчищаются лотковая зона, труднодоступные места и удаленные переулки, рассказали в городском комитете по благоустройству 28 января.

За зиму высота снежного покрова составила 104 сантиметра. В сутки утилизируют в среднем по 20 тыс. "кубов" осадков. А сегодня проезжую часть и тротуары приводят в порядок 1,2 тыс. дворников и 889 машин, проводится распределение противогололедного материала.

Видео: пресс-служба комблага Петербурга