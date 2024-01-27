Стало известно, сколько петербуржцев знают, как тратить материнский капитал

Точные знания имеются лишь у 19% опрошенных.

Группа "Ренессанс страхование" провела опрос среди жителей Петербурга, в результате которого выяснилось, что лишь небольшая часть родителей осведомлена о конкретных вариантах использования материнского капитала: точные знания имеются лишь у 19% опрошенных, тогда как большая часть (61%) способна назвать лишь приблизительный перечень возможностей, а остальные 20% вовсе не ориентируются в вопросах распоряжения государственными выплатами, пишет "Петербургский дневник".

Интересно, что разница в уровне понимания особенностей использования капитала между женщинами и мужчинами весьма ощутима: среди последних процент неосведомленности выше на целых 14 пунктов (соответственно, 22% против 8%).

Участникам предложили перечислить возможные варианты расширения сферы применения материнского капитала. Наиболее популярным предложением оказалось приобретение автомобиля (так ответили 35%), затем шли пожелания иметь финансовую подушку безопасности на случай значительных расходов (31%) и оплачивать медицинские услуги для всей семьи (20%). Другие идеи включали проведение косметических ремонтных работ в жилье (19%) и обучение взрослых (например, профессиональная подготовка или курсы повышения квалификации, что выбрали 17%).

Практически три четверти родителей выразили заинтересованность в возможности инвестирования полученных государственных средств. Самым привлекательным вариантом инвестиций оказалась идея открытия специального счета для накопления средств (его предпочли 34% респондентов).

Что касается вопроса о праве принятия решений по использованию материнского капитала, мнения разделились: 32% считают, что решать должны сами родители, при этом женщины проявляют большую уверенность в таком подходе, нежели мужчины (разница составила 5%). Некоторые респонденты высказываются за коллективное принятие решений (14%), в то время как большинство (53%) склоняются к тому, чтобы дети самостоятельно могли распоряжаться средствами, достигнув определённого возраста.

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