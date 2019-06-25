С января по июль петербургские вокзалы обслужили 23,1 млн человек

Почти 16,2 миллиона человек воспользовалось пригородными поездами.

В период с января по июль 2025 года вокзалы Санкт-Петербурга приняли около 23,1 миллиона пассажиров, проинформировала пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Почти 16,2 миллиона человек воспользовалось пригородными поездами, а свыше 6,9 миллиона отправились дальними рейсами. Самую высокую нагрузку за указанный период выдержал Московский вокзал, приняв 7,8 миллиона пассажиров. Далее по числу обслуженных пассажиров идут:

Балтийский вокзал — 5,4 миллиона человек;Финляндский вокзал — 5,3 миллиона человек;Витебский вокзал — 3 миллиона человек;Ладожский вокзал — 1,6 миллиона человек.

