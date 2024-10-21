В отношении тех, кто игнорирует рекомендации, принимаются административные санкции.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) продолжает контролировать состояние фасадов нежилых зданий в Петербурге. Проверяющие оценивают чистоту стен, сохранность штукатурного слоя, качество окраски, наличие адресных указателей, а также проведение своевременной очистки кровли от снежных накоплений и ледяных образований. Подобные меры направлены на поддержание привлекательного внешнего облика города.

По результатам проверок за первые девять месяцев 2025 года, около 70% зданий поддерживают надлежащие санитарные и декоративные стандарты, а за отчетный период устранено более 450 нарушений. Основная стратегия инспекции сосредоточена на превентивных мероприятиях: большинство собственников предпочитают оперативно устранять выявленные недостатки.

В отношении тех, кто игнорирует рекомендации, принимаются административные санкции. Нейросетевые комплексы "Городовой" в 2025 году зафиксировали свыше 1700 нарушений в содержании фасадов нежилых объектов.

Регулярное применение профилактических мер и современных цифровых инструментов позволило существенно повысить долю фасадов, содержащихся владельцами без существенных отклонений от установленных стандартов.

Ранее мы сообщили о том, что к началу ноября во дворах Петербурга уберут оставшуюся листву.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга

