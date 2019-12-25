Жители и гости Северо-Запада оставили на чай более 600 млн рублей за год

В Санкт-Петербурге эта сумма составила 410,7 млн рублей.

Жители и гости Северо-Западного федерального округа с помощью сервиса СберЧаевые выразили свою благодарность за обслуживание, перечислив более 600 млн рублей за последние 12 месяцев.

В Санкт-Петербурге эта сумма составила 410,7 млн рублей, в Калининградской области превысила 53,8 млн рублей, а в Мурманской области — 28 млн рублей.

В Архангельской области общая сумма чаевых составила 25,6 млн рублей. В Ленинградской области пользователи сервиса оставили 24 млн рублей, в Вологодской области — 22,8 млн рублей, в Республике Карелия — 13,4 млн рублей, в Псковской области — 9,3 млн рублей, в Новгородской области — 9,0 млн рублей, в Республике Коми — 3,1 млн рублей.

Сервис СберЧаевые стал удобным инструментом для выражения благодарности сотрудникам сферы услуг. И это подтверждает позитивная динамика его использования. Для посетителей кафе, ресторанов и других заведений это быстрый и безопасный способ отблагодарить официанта или курьера, а для получателей денег – с помощью дополнительного заработка накопить на мечту, например, и в целом зарядиться мотивацией работать ещё лучше и эффективнее. Кроме представителей гастрономической индустрии, сервис доступен бьюти-мастерам, курьерам, водителям, фитнес-тренерам и другим отраслевым специалистам. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Фото: unsplash (Jay Wennington)