Скидка в размере 10% теперь действует каждый будний день с открытия магазина и до 13:00. Ранее скидка 10% предоставлялась только по понедельникам и четвергам, в остальные дни она составляла 5%.

Торговая сеть "Пятёрочка" увеличила скидку для пенсионеров в магазинах в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской, Псковской, Новгородской областях. Скидка в размере 10% теперь действует каждый будний день с открытия магазина и до 13:00. Ранее скидка 10% предоставлялась только по понедельникам и четвергам, в остальные дни она составляла 5%.

Чтобы получить скидку на кассе, нужно предъявить пенсионное удостоверение или справку, замещающую его. Скидка не распространяется на акционные товары, табак, табачные изделия и никотиносодержащую продукцию, уценённый товар, лотерейные билеты, товары с ценником "Выгодно", и товары, участвующие в промо-акциях.

В 2021 году количество покупок со скидкой для пенсионеров в "Пятёрочке" превысило 443,6 млн, а общая сумма скидки составила 12,5 млрд рублей. Мы понимаем, как важно продолжать эту работу и заботиться о старшем поколении, создавая больше возможностей для экономии. Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети "Пятёрочка"

Подробную информацию о программе лояльности можно найти на информационном стенде в магазине "Пятёрочка" или по телефону горячей линии 8-800-555-55-05.

Фото: торговая сеть Пятёрочка