Пляжи пригородов Петербурга оборудовали системами видеонаблюдения

Компанией "Ростелеком" оборудованы зоны отдыха на пляжах пригородов Санкт-Петербурга новейшими камерами видеонаблюдения. Специалистами установлены 79 высокотехнологичных камер в таких популярных курортных районах, как Зеленогорск, Красное Село, Пушкин, Репино и Солнечное. Основная цель проекта заключается в повышении уровня безопасности как местных жителей, так и приезжих туристов.

Используемые камеры функционируют в режиме реального времени и поддерживают функции видеоаналитики, позволяющие распознавать лица, выявлять очаги пожаров и мониторить передвижение людей. Поток видеосигнала круглосуточно направляется в Городской мониторинговый центр, что обеспечивает быстрое реагирование на возможные критические ситуации.

Новый инструмент уже подтвердил свою полезность в деле сохранения чистоты побережья. Благодаря постоянному контролю за ситуацией, специальные службы моментально получают сигнал о возникновении мусорных куч и мгновенно отправляют команды уборки.

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"