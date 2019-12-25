По области пройдут грозы.

В Ленобласти 19 августа объявили штормовое предупреждение. Об этом предупредили специалисты МЧС.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 19 августа, начиная с 8:00-11:00 ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 15-17 м/с. Также, начиная с 11:00-14:00, по области местами ожидаются грозы.

В регионе повышается вероятность различных происшествий, в том числе на дороге, водных акваториях, железнодорожном транспорте. Спасатели просят местных жителей соблюдать меры безопасности.

Фото: Piter.tv