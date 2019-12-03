Школьник выпал из окна 16-го этажа на Ковалевской

Полиция изучает видео, записанное перед падением.

Школьник выпал из окна 16-го этажа на улице Ковалевской. Об этом Piter.Tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о падении человека поступило в полицию 1 декабря в 20:08. По прибытию на место происшествия, после падения с окна расположенного на 16-ом этаже лестничной площадки, найден труп 15-летнего ученика 9 класса. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Семья полная, благополучная, на учете не состоит. Изъято: видео, записанное перед падением, следы пальцев рук.

В октябре двухлетний малыш погиб, выпав из окна шестого этажа в Сосновом Бору.

Фото: pixabay