Школьник выпал из окна 16-го этажа на Ковалевской

Школьник выпал из окна 16-го этажа на улице Ковалевской. Об этом Piter.Tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Сообщение о падении человека поступило в полицию 1 декабря в 20:08. По прибытию на место происшествия, после падения с окна расположенного на 16-ом этаже лестничной площадки, найден труп 15-летнего ученика 9 класса. Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Семья полная, благополучная, на учете не состоит. Изъято: видео, записанное перед падением, следы пальцев рук.
В октябре двухлетний малыш погиб, выпав из окна шестого этажа в Сосновом Бору.
Фото: pixabay
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