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В Петербурге появится Школа управления НКО
Сегодня, 8:27
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В Петербурге появится Школа управления НКО

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В городе насчитывают порядка 9 тыс. таких организаций.

По указу президента РФ Владимира Путина в Петербурге создадут федеральную Школу управления НКО. Инициаторами стали горожане, рассказали в Смольном. 

Так, появятся автономные НКО "Школа управления некоммерческими организациями Фонда президентских грантов" и "Центр развития цифровых сервисов Фонда президентских грантов". Они представят из себя платформу, где такие организации смогут под руководством опытных коллег дорабатывать свои проекты для того, чтобы получить финансирование. 

В Северной столице порядка 9 тыс. НКО. 

Школа и Центр помогут некоммерческим организациям не только Петербурга, но и всей России реализовать больше важных проектов с качественно новым уровнем проработки. 

Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.TV: закон о поддержке НКО в сфере благоустройства принят в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: нко, поддержка нко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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