В Петербурге появится Школа управления НКО

В городе насчитывают порядка 9 тыс. таких организаций.

По указу президента РФ Владимира Путина в Петербурге создадут федеральную Школу управления НКО. Инициаторами стали горожане, рассказали в Смольном.

Так, появятся автономные НКО "Школа управления некоммерческими организациями Фонда президентских грантов" и "Центр развития цифровых сервисов Фонда президентских грантов". Они представят из себя платформу, где такие организации смогут под руководством опытных коллег дорабатывать свои проекты для того, чтобы получить финансирование.

В Северной столице порядка 9 тыс. НКО.

Школа и Центр помогут некоммерческим организациям не только Петербурга, но и всей России реализовать больше важных проектов с качественно новым уровнем проработки. Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.TV: закон о поддержке НКО в сфере благоустройства принят в Петербурге.

Фото: Piter.TV