В Красносельском районе новая школа на 550 учеников готова на 58%

Точная дата открытия школы и прием учеников будут определены администрацией Красносельского района.

В Санкт-Петербурге продолжается строительство новой школы в Красносельском районе. Современное образовательное учреждение, рассчитанное на 550 мест, возводится по адресу: ул. Добровольцев, д. 8, лит. А. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На сегодняшний день строительство вышло на финальный этап: завершены работы по фундаменту, монолитному каркасу, стенам, перегородкам и металлоконструкциям. Также проложены электрокабели. Сейчас ведется монтаж инженерных сетей, установка окон и витражей, устройство фасада и кровли, а также внутренняя отделка помещений. Общая готовность объекта составляет 58%.

На стройплощадке трудятся 79 специалистов, задействовано 3 единицы техники. Завершить работы и получить разрешение на ввод в эксплуатацию планируется к 30 ноября 2025 года.

Точная дата открытия школы и прием учеников будут определены администрацией Красносельского района.

Фото: портал "Строительный Петербург"