В Сестрорецке достроили новый корпус для воспитанников школы олимпийского резерва

В Приморском районе Петербурга завершилось строительство нового спального корпуса для воспитанников школы олимпийского резерва. Здание площадью более 2 тысяч квадратных метров рассчитано на 60 человек — по 30 мест для девочек и мальчиков. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

На первых двух этажах разместились жилые блоки, отдельные для юношей и девушек. В корпусе есть учебные помещения, библиотека, комнаты психологической разгрузки, медицинский пункт. Для занятий спортом оборудован зал, где можно проводить тренировки по волейболу. Также предусмотрен актовый зал на 60 мест для встреч и мероприятий.

Новый корпус позволит создать более комфортные условия для юных спортсменов, которые совмещают учебу с интенсивной тренировочной подготовкой.

Фото: Комитет по строительству Петербурга