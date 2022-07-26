На Петергофском шоссе достроили школу на 550 человек

В новой школе будет 22 класса, 8 из которых – начальная школа, 10 – средняя, и 4 – старшая.

На Петергофском шоссе, уч. 121 (севернее дома 78, корпус 6, литера А по Петергофскому шоссе) достроили общеобразовательную школу на 550 мест. Новая школа построена в рамках реализации ЖК "Английская Миля", а ее общая площадь составляет 14 243 кв. м, рассказал портал "Строительный Петербург".

В новой школе будет 22 класса, 8 из которых – начальная школа, 10 – средняя, и 4 – старшая. Для проведения мероприятий в школе предусмотрен просторный актовый зал. Также для школьников сделана библиотека с читальным залом, столовая и медпункт. В школе также расположатся просторные спортивный и хореографический залы, а также 2 бассейна с чашами 25х11 м и 10х6 м. На прилегающей территории спроектирован стадион с футбольной, волейбольно-баскетбольной площадками и зоной для занятий физкультурой.

Мониторинг строительной готовности объектов, возводимых за счет средств инвесторов, проводят сотрудники отдела строительного контроля СПб ГБУ "Управление строительными проектами", подведомственного Комитету по строительству Санкт-Петербурга.

На Добровольцев новая школа с бассейнами и библиотекой готова на 69%.

Фото: портал "Строительный Петербург"