На Добровольцев новая школа с бассейнами и библиотекой готова на 69%

Школу планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года.

На юго-западе Петербурга в активной стадии находится строительство новой школы №208. По данным подрядчика, работы завершены уже более чем на две трети — готовность объекта составляет 69%. Строители ведут монтаж инженерных систем, отделочные работы и установку оборудования. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Новое четырёхэтажное здание будет включать 22 учебных кабинета, специальные блоки для младших школьников, два бассейна, спортивные залы, мастерские и библиотеку.

Во дворе разместят спортивную инфраструктуру: футбольное поле, площадку для волейбола, теннисный корт и зону активного отдыха.

Школу № 208 на улице Добровольцев, 8, планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года. Подробности о наборе учеников будут объявлены ближе к завершению строительства.

Фото: портал "Строительный Петербург"