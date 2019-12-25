На улице Тимура Сиразетдинова ввели в эксплуатацию школу на 1550 учеников

Школа выполнена в П-образной форме и спроектирована с учетом современных требований к безопасности и организации учебного процесса.

В Санкт-Петербурге завершено строительство крупной школы в Выборгском районе — образовательное учреждение в Парголове рассчитано на 1550 учеников и уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание площадью более 25 тысяч квадратных метров расположено на улице Тимура Сиразетдинова, дом 4, строение 1. Школа выполнена в П-образной форме и спроектирована с учетом современных требований к безопасности и организации учебного процесса.

Внутреннее пространство разделено по возрастным группам: младшие классы размещены на первом этаже, где также находятся актовый зал, мастерские, медицинский кабинет и столовая. Здесь же оборудованы два бассейна — для занятий физкультурой и плаванием.

На верхних этажах расположены учебные классы для средней и старшей школы, а также читальные залы, медиатека и спортивные помещения. В здании установлены лифты.

Прилегающая территория благоустроена и включает спортивные площадки, футбольное поле, зоны для отдыха и пространство для школьных мероприятий. Таким образом, объект представляет собой полноценный образовательный комплекс.

Школа станет корпусом школы № 475 и примет первых учеников уже в начале нового учебного года — 1 сентября 2026 года.

Фото: Группа ЦДС