На Хошимина шестиклассник выпил найденную бутылку водки

Он оказался в больнице с отравлением.

Шестиклассник нашел на улице неполную бутылку водки и выпил её. Дегустация закончилась госпитализацией в больницу. Об этом стало известно Piter.tv.

Школьника госпитализировали от дома 8 корпус 2 по улице Хошимина с диагнозом токсическое действие этанола. Со слов пострадавшего, он на улице нашел нецелую бутылку водки и выпил ее.

Мальчик проживает с мамой. Семья на учете в ОДН не состоит.

Также в Петербурге 17-летний юноша попал в реанимацию после выпитой водки.

Фото: Piter.tv