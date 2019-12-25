На Хошимина шестиклассник выпил найденную бутылку водки

Шестиклассник нашел на улице неполную бутылку водки и выпил её. Дегустация закончилась госпитализацией в больницу. Об этом стало известно Piter.tv.
Школьника госпитализировали от дома 8 корпус 2 по улице Хошимина с диагнозом токсическое действие этанола. Со слов пострадавшего, он на улице нашел нецелую бутылку водки и выпил ее.
Мальчик проживает с мамой. Семья на учете в ОДН не состоит.
Также в Петербурге 17-летний юноша попал в реанимацию после выпитой водки.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все