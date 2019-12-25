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На Хошимина шестиклассник выпил найденную бутылку водки
Сегодня, 8:33
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На Хошимина шестиклассник выпил найденную бутылку водки

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Он оказался в больнице с отравлением.

Шестиклассник нашел на улице неполную бутылку водки и выпил её. Дегустация закончилась госпитализацией в больницу. Об этом стало известно Piter.tv.

Школьника госпитализировали от дома 8 корпус 2 по улице Хошимина с диагнозом токсическое действие этанола. Со слов пострадавшего, он на улице нашел нецелую бутылку водки и выпил ее.

Мальчик проживает с мамой. Семья на учете в ОДН не состоит.

Также в Петербурге 17-летний юноша попал в реанимацию после выпитой водки.

Фото: Piter.tv

Теги: водка, подросток, хошимина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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