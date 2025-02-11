Стало известно, как меняется сфера общепита Петербурга по сравнению с другими городами-миллиониками

Ростов-на-Дону стал главным драйвером индустрии: там открылось на 47% больше кофеен и на 2-3% выросло число точек быстрого питания и ресторанов.

Пока рынки Москвы и Петербурга стагнируют или показывают умеренное падение во всех сегментах от фастфуда до ресторанов, провинция переживает гастрономическую революцию. Согласно данным 2ГИС, Ростов-на-Дону стал главным драйвером индустрии: там открылось на 47% больше кофеен и на 2-3% выросло число точек быстрого питания и ресторанов. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В то же время сибирские города теряют инфраструктуру: Новосибирск лишился каждого седьмого кафе (-15%), а Пермь — каждого девятого ресторана (-12%).

Общий баланс по стране остается отрицательным: из 97,1 тысячи точек за год исчезло около 1%, что свидетельствует о глубокой перестройке бизнеса после периода бурного роста прошлых лет.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге закрылось 10% летних веранд.

Фото: Piter.TV