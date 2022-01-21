В Петербурге закрылось 10% летних веранд

Единственными городами, где этот сегмент показал рост или сохранил позиции, стали Уфа (+3%), Красноярск и Челябинск (без изменений).

Количество заведений с капитальными летними верандами в Петербурге за последний год сократилось на 10%. Сейчас их доля в общем объеме городского общепита составляет 15%, следует из данных исследования геосервиса 2ГИС.

В целом по городам-миллионникам России количество точек с полноценными верандами (площадками с навесом или крышей) уменьшилось на 8% – до 8,6 тысячи. Единственными городами, где этот сегмент показал рост или сохранил позиции, стали Уфа (+3%), Красноярск и Челябинск (без изменений). В Москве падение составило 9%, а в Ростове-на-Дону достигло 13%.

На этом фоне рестораторы все чаще выбирают более простой и дешевый формат летней посадки. Число заведений со столиками прямо на улице (без постоянных ограждений и крыш) в городах-миллионниках, напротив, увеличилось на 3%.

Лидерами по росту уличных посадочных мест стали Челябинск (+17%), Краснодар (+13%) и Уфа (+12%). Значительный прирост также зафиксирован в Нижнем Новгороде и Красноярске (по +10%) и Новосибирске (+9%).

По общей доле заведений, предлагающих гостям места под открытым небом, лидирует Нижний Новгород (20%), Петербург занимает второе место с показателем 15%. При этом внутри самого формата "столики на улице" Северная столица показала отрицательную динамику: здесь насчитывается 1570 таких точек (их доля в общепите — 16%), что на 2,1% меньше, чем годом ранее. Лидером же по общему охвату открытого формата является Краснодар, где возможность посидеть на улице предоставляют 27% всех заведений.

Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе усилят контроль за ценами в кафе.

Фото: Piter.TV