Небо над Ленобластью озарило северное сияние

Минувшей ночью сильная магнитная буря вызвала северное сияние в ряде регионов России. В их числе оказалась Ленобласть. Кадрами природного явления поделились местные жители в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".
Несмотря на то, что магнитная буря началась уже в предрассветные часы, даже в некоторых регионах европейской части России наблюдались северные сияния.
Михаил Леус, синоптик
Также сияло в Ивановской, Челябинской и Ярославской областях, Республике Татарстан и Пермском крае.
