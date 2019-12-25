  1. Главная
Небо над Ленобластью озарило северное сияние
Сегодня, 8:59
Также сияло в Ивановской, Челябинской и Ярославской областях, Республике Татарстан и Пермском крае.

Минувшей ночью сильная магнитная буря вызвала северное сияние в ряде регионов России. В их числе оказалась Ленобласть. Кадрами природного явления поделились местные жители в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное". 

Несмотря на то, что магнитная буря началась уже в предрассветные часы, даже в некоторых регионах европейской части России наблюдались северные сияния. 

Михаил Леус, синоптик 

Также сияло в Ивановской, Челябинской и Ярославской областях, Республике Татарстан и Пермском крае. 

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное 

