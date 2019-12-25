Герои-милиционеры: от "Ментов" до "Милиционера с Рублевки"

Многие упомянутые сериалы снимались в Санкт-Петербурге.

Стражей порядка в российском кино показывали по-разному: и кристально честными, и коррумпированными, и с дидактикой, и с народной любовью. К премьере на ТНТ нового сезона сериала "Милиционер с Рублевки" из вселенной Ильи Куликова, который и раньше придумывал интересных героев-полицейских, вспоминаем самые популярные российские сериалы про непростую службу.

"Улицы разбитых фонарей"

Сериал "Улицы разбитых фонарей" (kinopoisk.ru)

1 января 1998 года в эфир вышел сериал "Улицы разбитых фонарей", положив начало вещанию телеканала ТНТ. Самых первых "Ментов" – сериал про милицию "с человеческим лицом" – снимали режиссеры, уже прочно занимающие пантеон классиков нашего кино: Александр Рогожкин, Дмитрий Светозаров, Владимир Бортко (под псевдонимом Я. Худокормов) и другие.

Соловца, Казанову, Ларина, Дукалиса и Волкова молодая страна полюбила сразу: за то, что они – самые что ни на есть народные герои, простые мужики, которые любят посидеть за кружкой пива, сгонять на рыбалку, устроить худо-бедный романтик своим женщинам и, самое главное, могут наказать зло даже тогда, когда законные методы выступают против них. На смену выверенным советским капитанам и американским суперменам пришли обычные парни, которые выступают за все хорошее против всего плохого. Дела операм доставались тоже самые народные: угоны машин, пьяная поножовщина, обманы стариков и тому подобное.

"Убойная сила"

Кадр из сериала "Убойная сила"

Позавидовав успеху молодого телеканала ТНТ, "Первый канал" – тогда еще ОРТ – решил клонировать "Ментов" и выпустил в эфир "Убойную силу", перетянув и Дукалиса, и Ларина, и Соловца, и Волкова. Правда, на первый план авторы вывели старших лейтенантов Плахова и Рогова в исполнении Константина Хабенского и Андрея Федорцова.

В центре сюжета первых серий, снятых также, как и "Улицы разбитых фонарей", по рассказам Андрея Кивинова – все тот же Питер девяностых, наводненный преступниками разного калибра. Как ни странно, вторичная "Убойная сила" снискала куда большую популярность, чем оригинальные "Менты", и вывела Хабенского в первый эшелон звезд нашего нового кино.

"Авария – дочь мента"

Кадр из сериала "Авария – дочь мента"

В драме, снятой в 1989 году – то есть году, от которого и можно отсчитывать те самые свободные девяностые с расцветом частных кинокомпаний – рассказана крайне гиперболизированная версия конфликта поколений. В ней дочка-неформалка никак не хочет жить той жизнью, которую желает для нее отец, порядочный милиционер. Ему, честному стражу правопорядка, предстоит ради своей дочери-оторвы преступить закон в тот момент, когда он поймет, в какой серьезный переплет Авария влипла по глупости. Образ милиционера-идеалиста в фильме сыграл еще молодой Владимир Ильин.

"Каменская"

Кадр из сериала "Каменская"

Пока мужчины занимались бытовыми делами и питались славой народных героев, героиня книг Александры Марининой и сериала Юрия Мороза, майор милиции Анастасия Каменская, раскрывала изощренные интеллектуальные преступления. Сыгранная Еленой Яковлевой Каменская могла часы напролет проводить в пыльных библиотеках, чтобы раскрыть убийство, оформленное в стиле картин Брейгеля, или слушать радиоспектакли по пьесам вымышленного писателя Жан-Поля Бризака, чтобы узнать, как он связан с жуткой гибелью проститутки.

Интересно, что в "Каменской" куда меньше сексистских штампов, чем во многих современных сериалах, а сам его стиль можно смело называть чистым детективом, который выносит за скобки временные обстоятельства – все те же криминальные девяностые.

"Участок"

Кадр из сериала "Участок"

Снятый в 2003 году сериал "Участок" с Сергеем Безруковым, который в роли кристально честного милиционера отмывается от роли бандита Саши Белого из "Бригады", и вовсе оторван от времени и обстоятельств – действие происходит в практически райской деревне Анисовка будто из советского колхозного мира или фильмов типа "Волга-Волга" и "Кубанские казаки". Анисовка живет скромно, но дружно, здесь все друг друга знают с рождения, а если и происходят преступления, то либо из-за случайности, либо из-за "городских". Расследует их участковый Кравцов, до того идеалистичный, что даже спрашивает у преступников, не жмут ли им наручники. Зрители сегодня вряд ли будут пересматривать беззубый и даже "мыльный" "Участок", в отличие от вышеупомянутых сериалов, но песня "Отчего так в России березы шумят" навсегда в памяти россиян.

"Глухарь"

Кадр из сериала "Глухарь"

Ну а в конце нулевых главным милицейским сериалом России стал сериал "Глухарь", сценарий которого писал Илья Куликов – он в будущем придумает "Полицейского с Рублевки". Уже само название намекает на то, что персонажи сериала утратили веру в идеальную правоохранительную систему, хотя на самом деле в заголовке спрятана игра слов: "глухарь" – это и нераскрытое дело, и кликуха главного героя по фамилии Глухарев. Он – хороший мент, нонконформист, простой сильный мужик.

"Милиционер с Рублевки"

предоставлено пресс-службой ТНТ

Под неожиданным углом на будни московской милиции в девяностые смотрит сериал из вселенной того же Ильи Куликова –приквел "Милиционер с Рублевки". Да, настали времена постиронии, и девяностые вернулись на экраны в качестве ностальгического кабаре с приметами эпохи, которые сегодня не воспринимаются как чистое зло: с черным рынком VHS, ларьками и палатками, помешательством на "Гербалайфе", рейвами с их кислотным угаром, первыми казино и т.д. "Милиционер с Рублевки" – это абсурдистская комедия, в которой на первый план выходят не методы работы милиционеров Володи Яковлева и Маши Гудковой (актеры Артем Сучков и Ольга Виниченко), а именно антураж девяностых, юмор, забавные ситуации вокруг преступлений, которые могли произойти только тогда.

Скоро на ТНТ начнется показ уже второго сезона "Милиционера", в котором вспомнят главного кинозлодея девяностых Фредди Крюгера, "магазины на диване", эпидемию игры DOOM, расцвет молодежных субкультур и другие приметы "лихой эпохи".

Смотрите с 20 июня в 21:00 на ТНТ.

Главное фото: предоставлено пресс-службой ТНТ