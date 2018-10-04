"Место встречи – Невский, 70": Сергей Ярошецкий о решении выпускать номера поочередно в черном и белом цветах

Обложка – лицо журнала, которое помогает выделяться на фоне конкурентов и привлекает читателя. Но не менее важно, чтобы она отражала суть издания. Главный редактор журнала "Адреса Петербурга" Сергей Ярошецкий рассказал о решении выпускать номера поочередно в черном и белом цветах. По его словам, это не только мотивирует коллекционеров не пропускать очередной выход журнала, но и объясняет позицию редакции – чувствовать родной город здесь и сейчас и любить его во всем его изменчивом многообразии.

Иванова: Скажите, Сергей, из всех тех номеров, которые вышли за те… Сколько мы считали лет?

Ярошецкий: 16 лет.

Иванова: 16 лет. Я теперь, видите, стараюсь быть осторожнее с цифрами. Есть ли какой-то для вас наиболее важный, знаковый, может быть, программный, может быть, самый дорогой…

Ярошецкий: Вы знаете, помимо... Вот у нас номера идут: белый, черный…

Иванова: Как жизнь – белое, черное.

Ярошецкий: Поэтому, думаете?

Иванова: Не знаю… Или как шахматы?

Ярошецкий: Знаете, это было придумано самое первое: что они будут то белый, то черный. Знаете, почему?

Иванова: Нет.

Ярошецкий: А представить себе на книжной полке… Белый-черный…

Иванова: Черный – нечетное…

Ярошецкий: Это для того, чтобы было сразу видно, если одного нет. Если одного нет, это сразу заметно.

Иванова: А ваш журнал коллекционируется?

Ярошецкий: Да. Журнал… Мы в последнее время даже пишем на нем, что у него нет срока годности. Мы специально так делаем, это можно так делать, потому что нет временных информационных поводов.

Иванова: Ну, это же вечные ценности.

Ярошецкий: И последнее время мы пишем, что он для чтения и собирания. И мы знаем много людей, которые, в общем, теряют покой и сон, если нет одного номера. Все есть, а одного нет. Поэтому мы работаем с книжными магазинами, и мы в книжные магазины привозим журналы – начиная с самых первых номеров. У нас отложено понемножку.

Иванова: Так какой же все-таки ваш самый любимый номер?

Ярошецкий: Все.

Иванова: Как дети: каждый любимый.

Ярошецкий: На самом деле я могу о каждом номере…

Иванова: А сколько их вышло?

Ярошецкий: Ну, кстати говоря, это сложный вопрос. Иногда мы путаемся, потому что мы выпустили еще несколько выпусков "Адресов Москвы". И несколько сборников. Потому что этот подход с жестким рубрикатором позволяет собирать вместе... Но, в общем, около 70.

Иванова: Ну, хорошо, если не хотите называть самый любимый журнал или номер... Может быть, какой-то самый важный адрес, который вы открыли для себя в этом городе?

Ярошецкий: Это тоже, наверное, не скажу, потому что город неисчерпаем совершенно. Может быть, подход журнала проиллюстрирует вот такое… Мы на обложке одного из номеров поместили разрез церкви, которая находится на Васильевском острове, где внутри тренажер для водолазов. Подход и взгляд на город "Адресов Петербурга" заключается в том, что мы считаем концептуально этот город совершенно потрясающим, удивительным и заслуживающим восхищения и сохранения в любой момент его истории. То есть это очень важно, я позволю себе продолжить эту мысль… То есть если бы сейчас стоял вопрос, не разрушить ли эту церковь внутри, чтобы туда внедрить этот тренажер для водолазов, конечно, мы были бы категорически против и считали, что это варварство. Но не меньшим варварством…

Иванова: Было бы его убрать.

Ярошецкий: Не меньшим варварством мы считаем разрушение такого артефакта. Понимаете?

Иванова: Я это поняла.

Ярошецкий: Потому что в этом городе что случилось, то случилось…

Иванова: И это факт истории.

Ярошецкий: И очень много такого блистательного получилось, даже если это было сделано варварски, а все равно получилось здорово. Потому что Петербург, если его начать вдруг… Знаете, у нас был однажды спор за одним круглым столом, и в запале мой оппонент мне сказал: "Ну вот скажите, вы хотите, чтобы город был таким, как сейчас, или таким, как во время Петра?" Я говорю: "Ну вы знаете, что значит – во время Петра? Вы болота хотите возродить?" На самом деле человек это неслучайно сказал, потому что история Петербурга настолько мимолетна... Это все так быстро произошло, 300 лет – это для города просто миг, что люди даже не отдают себе отчета. Сказать "во время Петра"... Во время Петра здесь не было ничего. И то состояние, в котором город находится сейчас, заслуживает сохранения практически в любой точке города.

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Видео: Piter.TV