Более 35 тысяч петербуржцев оформили карту "Серебряный возраст" в Сбере за 1,5 месяца с момента старта проекта

Её владельцы сейчас могут посещать музеи города всего за 1 рубль.

Более 35 тысяч жителей Санкт-Петербурга за полтора месяца стали держателями карты "Серебряный возраст" от Сбера.

Выпуск карт "Серебряный возраст" на базе Единой карты петербуржца (ЕКП) стартовал 1 сентября 2024 года. Проект реализуется в рамках одноименной программы Правительства Санкт-Петербурга, направленной на повышение уровня жизни граждан пенсионного и предпенсионного возраста.

Карта "Серебряный возраст" предлагает пользователям не только полный набор возможностей Единой карты петербуржца, но и дополнительные преимущества. Например, её владельцы сейчас могут посещать музеи города всего за 1 рубль. Кроме того, начиная со следующего весеннего сезона, на карту будет начисляться сумма в размере 1500 рублей для оплаты билетов в федеральные музеи, такие как Эрмитаж и Русский музей.

Проект работает чуть больше месяца, но уже можно с уверенностью сказать, что карта "Серебряный возраст" – это очередной успешный проект Правительства Санкт-Петербурга. Мы это видим по своим клиентам: в среднем в неделю за оформлением такой карты к нам обращаются 5-6 тысяч человек. Это показывает высокий интерес к её возможностям и большой потенциал для развития. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Оформить карту могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Обслуживание, выдача и замена бесплатны. Для получения достаточно предъявить в отделении Сбера паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Процесс изготовления занимает не более восьми рабочих дней. Для тех, кто уже пользуется ЕКП от Сбера, переход на новую карту произойдет автоматически.

С дополнительной информацией, в том числе перечнем музеев, можно ознакомиться на официальной странице карты "Серебряный возраст" по ссылке.

Фото: пресс-служба Сбера