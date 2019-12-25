Съемки фильма перекроют улицы в Адмиралтейском районе

В Северной столице продолжают снимать картину "Откройте, полиция".

Съемки художественного фильма перекроют улицы в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту 28-го сентября.

С 06:00 до 21:00 2-го октября движение будет закрыто: по улице Союза Печатников от Английского проспекта до Дровяного переулка, Дровяному переулку, Витебской улице на участке от Дровяного переулка до улицы Володи Ярмака, а также на участке Псковской улицы от Дровяного переулка до улицы Володи Ермака.

С 06:00 до 21:00 10-го октября будет не проехать по Тифлисскому переулку и Биржевому проезду на пересечении с Тифлисским переулком. По последнему адресу движение будет прекращаться не более чем на 10 минут в течение часа.

Также ограничения будут распространяться на остановку транспортных средств. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Комитета.

В октябре в Петербурге будут снимать фильм "Откройте, полиция".

Фото: Piter.TV