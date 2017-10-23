Интим на танцполе в Нижнем Новгороде: последние новости

Накануне в сети появилось видео, где молодая пара занимается интимом на танцполе ночного клуба MILO в Нижнем Новгороде. Инцидент стал уже одним из самых обсуждаемых в интернете. В этом материале мы расскажем о последних новостях, связанных со случившимся.

Накануне в сети появилось видео, на котором пара занимается интимом на танцполе ночного клуба MILO в Нижнем Новгороде.



Инцидент приковал внимание общественности и стал одним из самых обсуждаемых в сети.







Стало известно, что молодой человек, который участвовал в половых сношениях, был студентом академии МВД. Сегодня, 23 октября стало известно, что парень отчислен, а по факту видеоролика организована проверка. Об этом пишет РИА "Новости".



Девушка, которая также принимала участие в интиме, учится на первом курсе Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина на учителя русского языка и литературы. В ноябре девушку ждет дисциплинарная комиссия по факту произошедшего.







Некоторые пользователи сети считают, что в произошедшем виноват исключительно парень, мол, напоил девушку, а после изнасиловал. Другие же уверены, что судя по видеозаписи, девушка и сама была не против "развлечься" на танцполе.



Это подтвердила и сама участница инцидента. В видеотрансляции в "перископе" она сообщила, что все произошло по обоюдному согласию и виноваты в данной ситуации оба. Также девушка пожаловалась на травлю в интернете и сказала, что ни за какие деньги не пойдет делиться историей на телевидение.







Как следует из сообщений СМИ, друзья девушки объявили ее "партнера" в розыск. МВД же разыскивать никого не собирается.



Видео: YouTube/ Red Show

YouTube/￼Андрей Болконский



Фото: кадры из видеоролика