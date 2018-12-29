Нижний Новгород: 27-летняя мать купила шоколадку, затем убила двух своих маленьких детей и сожгла тела

В сети опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, где женщина покупает шоколадку и жидкость для розжига.

В апреле 2018 года в Нижнем Новгороде было совершено жестокое убийство двух малолетних детей. Убийство по своей чудовищности выходит за пределы разумного. Убийцей 4-летней девочки и 2-летнего мальчика оказалась их собственная мать 27 лет. Piter.TV ранее рассказывал подробности убийства. Сейчас уголовное дело завершено и скоро будет направлено в суд.

26 апреля в Нижегородской области спасатели после тушения пожара на заброшенном складе в Семеновском районе Нижегородской области нашли тела двух детей с признаками насильственной смерти. 28 апреля, задержана подозреваемая в убийстве детей, ей оказалась родная мать убитых малышей.

место, где женщина сожгла детей

По версии следствия, 25 апреля утром около дома по проспекту Бусыгина Автозаводского района Нижнего Новгорода 27-летняя женщина, находясь на заднем сидении арендованного автомобиля "Киа" собственноручно задушила 4-летнюю дочку и 2-годовалого сына. В тот же день подозреваемая попыталась избавиться от тел убитых детей. На одной из автозаправок она купила жидкость для розжига и поехала в сторону лесополосы возле деревни Шалдеж и подожгла малышей. Потом испугалась, что ее могут увидеть лесники, затушила огонь водой, положила детей в этот же арендованный автомобиль и вернулась домой.

26 апреля на этой же машине вывезла детей в Семеновский район, перенесла тела в заброшенное строение и подожгла их. После чего скрылась с места происшествия.

Подозреваемая сначала созналась в убийстве. Следователям СК она заявила, что убила детей, потому что не могла обеспечить им достойную материальную жизнь. Женщина не работала и была в разводе. Затем женщина стала отрицать свою причастность к убийству. Вместе с тем, следователями уже установлено, что подозреваемая ежемесячно тратила только на аренду автомобиля 40 тысяч рублей. А незадолго до убийства купила путевку себе на отдых за границей. Кроме всего, женщина украла драгоценности у знакомых, в квартире которых она проживала, на сумму 140 тысяч рублей.

Сейчас опубликовано видео с камеры наблюдения, где женщина покупает жидкость для розжига и шоколадку. Себе она купила шоколадку или детям, не сообщается. Сейчас расследование уголовного дела завершено.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. СУ СК РФ по Нижегородской области

Видео и фото: СУ СК РФ по Нижегородской области