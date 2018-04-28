"Нищая" мать на арендованном авто и с путевкой за границу убила своих детей и сожгла

Женщину задержали и она созналась в убийстве своих маленьких сына и дочки. Появились подробности чудовищного убийства.

26 апреля в Нижегородской области спасатели после тушения пожара на заброшенном складе в Семеновском районе Нижегородской области нашли тела двух детей с признаками насильственной смерти. Сегодня, 28 апреля, задержана подозреваемая в убийстве детей, ей оказалась родная мать убитых малышей.

По версии следствия, 25 апреля утром около дома по проспекту Бусыгина Автозаводского района Нижнего Новгорода 27-летняя женщина, находясь на заднем сидении арендованного автомобиля "Киа" собственноручно задушила 4-летнюю дочку и 2-годовалого сына. В тот же день подозреваемая попыталась избавиться от тел убитых детей. На одной из автозаправок она купила жидкость для розжига и поехала в сторону лесополосы возле деревни Шалдеж и подожгла малышей. Потом испугалась, что ее могут увидеть лесники, затушила огонь водой, положила детей в этот же арендованный автомобиль и вернулась домой.

26 апреля на этой же машине вывезла детей в Семеновский район, перенесла тела в заброшенное строение и подожгла их. После чего скрылась с места происшествия.

Подозреваемая созналась в убийстве. Следователям СК она заявила, что убила детей, потому что не могла обеспечить им достойную материальную жизнь. Женщина не работала и была в разводе. Вместе с тем, следователями уже установлено, что подозреваемая ежемесячно тратила только на аренду автомобиля 40 тысяч рублей. А незадолго до убийства купила путевку себе на отдых за границей.

В ходе расследования уголовного дела будет проведен комплекс криминалистических и судебных экспертиз, в том числе, и психолого-психиатрическая, с целью определения вменяемости женщины. СУ СК РФ по Нижегородской области

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Видео: СУ СК РФ по Нижегородской области

Фото: ВК