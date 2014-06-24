За лето 50 тыс. жителей Петербурга сдали 250 тонн опасных отходов

В этом году заработали 25 новых экотерминалов, в 2026 году их число вырастет с 555 до 580.

За летний период почти 50 тыс. жителей Петербурга сдали через городскую систему экопунктов 250 тонн опасных отходов. По сравнению с 2024 годом количество участников увеличилось на 10 тыс. человек, а объем собранных отходов – на 90 тонн, рассказали 19 сентября в Смольном.

Экологическая инфраструктура продолжает развиваться в Северной столице. В этом году заработали 25 новых экотерминалов, в 2026 году их число вырастет с 555 до 580. Перечень пунктов с адресами можно найти на сайте комитета по природопользованию Петербурга.

