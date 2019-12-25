Петербуржцы столкнулись с проблемами в работе GPS-навигации

Жители Петербурга столкнулись с проблемами в работе GPS-навигации, из-за чего мобильные приложения некорректно определяют их местоположение. Как сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками", чаще всего навигаторы ошибочно отправляют пользователей в район аэропорта Пулково, даже если они находятся в совершенно других частях города.

Аналогичные сбои были зафиксированы и в Москве. В ведомстве предупредили, что подобные ошибки могут привести к сложностям с оплатой парковки.

Чтобы избежать проблем, водителям рекомендуют заранее пополнять парковочный счёт, вручную указывать своё местоположение в приложении и внимательно проверять, к какой парковочной зоне относится их автомобиль.

В случае, если оплата была произведена с ошибкой из-за сбоя навигации, внести исправления можно до конца текущих суток.

Петербуржцы сообщали о проблемах с мобильным интернетом 27 апреля.

Фото: Piter.TV