Перед судом предстанет водитель, сбивший пожилую женщину на Маршала Жукова

В результате пострадавшая получила множественные переломы левой верхней конечности, ребер и крестца.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Ленобласти, которому вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили 2 октября в надзорном ведомстве.

В ноябре 2024 года фигурант, управляя автомобилем Кia Cerato, при повороте с улицы Стойкости на проспект Маршала Жукова наехал на 91-летнюю пенсионерку. Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу на "зеленый". В результате пострадавшая получила множественные переломы левой верхней конечности, ребер и крестца.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура добилась виновнику массового ДТП в Выборгском районе реального лишения свободы.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга